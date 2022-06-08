إيران تزيل كاميرتي مراقبة من منشأة نووية في خطوة تصعيدية

لم تقر الوكالة -ومقرها فيينا- على الفور بالتحرك الايراني، ولم ترد بعد على طلب التعليق

أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، أن إيران حجبت كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها النووية، في خطوة من المرجح أن تثير التوتر مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقال التلفزيون الرسمي “حتى الآن، لم تتجاهل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الذي يعود لحسن نية إيران فحسب، بل اعتبرت ذلك واجبا أيضا. اعتبارا من اليوم، أمرت السلطات المعنية بإغلاق كاميرات المراقبة لمقياس التخصيب عبر الإنترنت”.

ولم تقر الوكالة -ومقرها فيينا- على الفور بالتحرك الايراني، ولم ترد بعد على طلب التعليق.

وكانت وكالة "تسنيم للأنباء" نسبت في وقت سابق اليوم إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي القول، إن الوثائق "المزعومة" الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة "تحرك سياسي" يهدف لمواصلة ما وصفها بالضغوط القصوى على بلاده. وأضاف إسلامي أن طهران ليست لديها أي أنشطة نووية أو مواقع سرية وغير مدونة.

وحملت الولايات المتحدة، إيران مسؤولية عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، قائلة إن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.

وتحجب إيران لقطات من كاميرات مراقبة تابعة للوكالة التي تحتفظ بها منذ فبراير/شباط 2021 كورقة ضغط ومساومة لإعادة العمل بالاتفاق النووي المتداعي.

ونقل تلفزيون "العالم" الإيراني، عن مصدر مقرب من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول، إن المنظمة ستعلن عن "مواقفها الجديدة وآخر التطورات فيما يخص الاتفاق النووي" بعد ساعات قليلة.