سلاح الجو الإسرائيلي يحرز اختراقا وتقدما بمستواه خلال تدريباته الأخيرة

التقدم الأخير سيساهم بقدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ هجمات في قلب دولة العدو

أفاد موقع "والا" الإخباري أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى خلال الشهر المنصرم أربعة تدريبات مختلفة تهدف لتجهيز الجيش الإسرائيلي لهجوم في ايران، وتدرب خلالها المقاتلون على مهاجمة أهداف تحاكي أهدافا حقيقية في دولة العدو، وذلك بعد تسجيل اختراق في سلاح الجو الإسرائيلي لتطوير وسائل قتالية تتيح لمقاتلة الشبح "ادير" التحليق والسفر نحو ايران والعودة الى إسرائيل بدون التزود بوقود.

كما سجل إنجاز إضافي من خلال تطوير قنبلة دقيقة بوزن طن ، مقاتلة الشبح "أدير" قادرة على حملها في بطنها، بدون المساس بقدراتها على المراوغة. القنبلة مستقلة، متطورة ومحصنة من التشويشات ومن انتاج شركة رفائيل، الخطط العملية التي جربتها القوات عرضت أمام الهيئة العامة ووزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس، وتشكل تقدما بالجاهزية العامة للجيش الإسرائيلي لهجوم ممكن في ايران.

في المرحلة الأولى ، تدرب سلاح الجو الإسرائيلي على مواجهة أنظمة الكشف والتحذير، مثل التي وضعها الإيرانيون حول المنشآت النووية. ولاحقا، المقاتلون جربوا التحليق على المدى الطويل تجاه هدف في أوروبا وتدربوا على سيناريوهات سايبر وحرب الكترونية مختلفة ستحاول تأخير هجوم ممكن لإسرائيل ضد ايران.

سلاح الجو الإسرائيلي نجح بدمج تدريب تعاون كامل بين مقاتلات من الجيل الخامس مع مقاتلات من الجيل الرابع ومقاتلات الجيل 4.5 بصورة تتيح توزيع مهمات بالوقت الحقيقي، نقل معلومات استخباراتية، ومهمات سرية أخرى" وقال مسؤولون أمنيون بحسب "والا" إن "مواقع الرادارات وبطاريات صواريخ أرض-جو لإيران هي كثيرة ومكتظة في ايران- لكنها ليست التحدي الوحيد، يجب مهاجمة أهداف ذات صلة ومعني، يجب ان يتسبب الهجوم بأضرار كبيرة بدون توسيع ذلك، هناك عدة أهداف في ايران، بمسافات مختلفة عن الأخرى".

في تدريب إضافي المقاتلون هاجموا أهدافا كثيرة بفترات زمنية قصيرة وبمسافة 1,100 كيلومترات، استخدموا وسائل قتالية متطورة بهدف التدقيق بالهجوم، مع استخدام طائرات F-15 و F-35، كما تدرب سلاح الجو على انقاذ طيارين تركوا طائراتهم بعيدا عن حدود الدولة- بما يشمل هبوطا في قلب البحر.