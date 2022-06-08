رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري مشاورات مع المسؤولين للتباحث في ازدياد معدلات الإصابة بكورونا مؤخرًا

وفي هذه المرحلة، تقرر تعزيز وتكثيف حماية السكان من كبار السن ومؤسسات "ماغين أفوت"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، اليوم (الأربعاء)، مشاورات مع الجهات المهنية نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وتم خلال الجلسة طرح صورة الوضع الحالية ومعدلات الإصابة خلال الأيام الأخيرة، والتي تشير إلى حدوث ارتفاع متواصل، إلى جانب التوقعات باستمرار ازدياد حالات الإصابة.

وفي هذه المرحلة، تقرر تعزيز وتكثيف حماية السكان من كبار السن ومؤسسات "ماغين أفوت". حيث سيتم في هذا الإطار التشديد على التوصية الصادرة للسكان من كبار السن والأشخاص المعرضين لخطر بوضع كمامات في أماكن مغلقة، على أن يبقى وجوب وضع الكمامات في المؤسسات الطبية وفي مؤسسات "ماغين أفوت" معمولاً به.

كما وستستمر المتابعة والرصد من خلال أنظمة الصرف الصحي على أن يستمر نشاط المنظومة الاستخباراتية مع جمع البيانات. وستُعقد جلسات وتجرى تقييمات للوضع بشكل مستمر، بناءً على المعطيات والحاجة. وحضر الجلسة كل من المدير العام لوزارة الصحة، ورئيسة خدمات صحة الجمهور، والمنسق الوطني لشؤون كورونا، والمسؤول عن شؤون الحماية في وزارة الأمن، وغيرهم من الجهات المهنية.