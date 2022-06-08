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تقارير: الدبابات الإسرائيلية دمرت موقعا سوريا في منطقة الجولان منزوعة السلاح

i24NEWS

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دبابات إسرائيلية تنتشر على طول الحدود السورية ، في الجزء الإسرائيلي من هضبة الجولان ، 10 مايو ، 2018
Menahem KAHANA (AFP)دبابات إسرائيلية تنتشر على طول الحدود السورية ، في الجزء الإسرائيلي من هضبة الجولان ، 10 مايو ، 2018

نقارير:"إلقاء الطيران الاسرائيلي منشورات تهدد الجيش السوري في حال التعاون مع حزب الله وإيران"

أفادت عدة وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي دمر نقطة مراقبة أقامتها القوات السورية في المنطقة الجولان منزوعة السلاح، بالتزامن مع "إلقاء الطيران الاسرائيلي منشورات تهدد الجيش السوري في حال التعاون مع حزب الله وإيران".

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وذكرت المصادر أن نقطة المراقبة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي تقع في أطراف مدينة القنيطرة، وفقا لتايمز أوف إسرائيل.

ونقلت المنشورات "كما حذرناكم سابقا، لن نتسامح مع أي وجود للجيش السوري طالما استمر في انتهاك اتفاق فك الارتباط، من خلال تواجده في منطقة منزوعة السلاح".

وأشارت المصادر إلى أن "المنشورات تحتوي على صور لجنود سوريين شوهدوا في المنطقة منزوعة السلاح ورمز فرقة باشان في الجيش الإسرائيلي التي تدافع عن مرتفعات الجولان والحدود السورية – نسر"

وكانت القوات السورية قد "أطلقت، الاثنين المنصرم، صواريخ من مرتفعات الجولان أسقطها الجيش الإسرائيلي، ردا على الهجمات الإسرائيلية السابقة في جنوب سوريا."

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