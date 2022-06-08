رئيس السلطة الفلسطينية يلقي كلمة هاتفيا لدحض الشائعات حول تدهور صحته

المعروف عن الحالة الطبية للرئيس البالغ من العمر 87 عاما أنه يعاني من مشاكل في القلب وتغلب على سرطان البروستات

ألقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة عبر الهاتف من مكتبه، في رام الله يوم الأربعاء، في محاولة على ما يبدو لدحض الشائعات التي تحوم حول حالته الصحية.

المعروف عن الحالة الطبية للرئيس البالغ من العمر 87 عاما، أنه يعاني من مشاكل في القلب، وتغلب على سرطان البروستات منذ أكثر من عشر سنوات.

وطغت التكهنات حول صحة عباس، في أكثر من مرة، على المشهد العام لا سيما في ظل مواصلة المسؤولين في السلطة الفلسطينية إجراء الفحوصات الطبية الروتينية خارج البلاد، بعيدًا عن أعين الجمهور.

انطلقت شرارة الشائعات الأخيرة، عندما نشرت بي بي سي عربي تقريرًا بدون مصدر، الأسبوع الماضي يفيد بتكليف حسين الشيخ، المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية، ببعض المسؤوليات على خلفية تدهور حالة عباس الصحية. وتم حذف التقرير لاحقًا من موقع بي بي سي وحساب تويتر.

ونفى حسين الشيخ على الفور هذه المعلومات ، واصفا إياها بـ "محاولة تزييف الوضع الفلسطيني الداخلي".

يذكر أن خطاب الأربعاء، هو الأول منذ نشر التقرير.

يتولى رئيس السلطة الفلسطينية منصبه منذ عام 2005 بعد فوزه بولاية مدتها أربع سنوات، ولم تُجرى أي انتخابات منذ ذلك الحين.