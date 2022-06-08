إسرائيل/ تمرد في الائتلاف الحكومي: تصويت بعض النواب إلى جانب المعارضة حول قانون الحد الأدنى للأجور

أقرت الكنيست الأربعاء، مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل في الساعة، والذي قدمه أعضاء المعارضة

أقرت الكنيست الأربعاء، مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل في الساعة، والذي قدمه أعضاء المعارضة، في القراءة الأولية بعد ظهر اليوم الأربعاء، بدعم من بعض أعضاء التحالف الذين خرجوا عن انضباط الائتلاف. ونجحت مساعي المعارضة بتمرير القانون بأغلبية 23 في مقابل 4 أصوات ضده.

وبهذا الحدث، يكون الائتلاف الحكومي قد تلقى ضربة أخرى تهدد صموده لا سيما على ضوء، تمرد سابق في موضوع الانضباط خلال التصويت، ما ألحق الهزيمة بالحكومة وقت التصويت على تمديد سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية. وبعد أن رفضت كتلة "يش عتيد" السماح بحرية التصويت، وتقرر بدلاً من ذلك أن يغادر أعضاء الائتلاف الجلسة الكاملة أثناء التصويت، وهو ما سمح لهم بتجنب معارضة مشروع القانون.

وعلى الرغم من الفيتو الذي فرضه الوزير ساعر، على كافة أعضاء الائتلاف بعدم مغادرة الجلسة أثناء التصويت، فإن أعضاء حزب العمل وميرتس "تمردوا" ضده - وتغيبوا عن التصويت. ويزعم أعضاء ميرتس وحزب العمل أن إدارة الائتلاف اتخذت قرارًا بالسماح لأعضاء الكنيست بمغادرة الجلسة الكاملة أثناء التصويت، وأن ساعر هو الشخص الذي "تمرد" بالفعل ضد هذا القرار عندما استخدم حق النقض ضده، بالتزامن مع بدء مناقشة القانون.

يذكر أن النائب عن حزب العمل نعاما لازيمي هي صاحبة الاقتراح الأصلي حول رفع الحد الأدنى للأجور فيم استعصى عليها دعمه اليوم بفعل التزامها بالانضباط الائتلافي، هذا في الوقت الذي دفعت فيه القائمة المشتركة بالقانون وتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بـ 40 شيكل للساعة، وبنجاح القانون اجتياز القراءة الأولى يكون النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي وزميله أسامة السعدي قد احرجا أعضاء الكنيست اليساريين، وخصومهم من خلال طرح قانونهم الخاص.

ليبيريا تعلن لأول مرة عن نيتها فتح مكتب رسمي لها في مدينة القدس

من المتوقع أن تفتح ليبيريا لأول مرة مكتبًا رسميًا في القدس، والذي سيصبح مع الوقت سفارتها في إسرائيل. أعلن ذلك وفد من الوزراء الليبيريين ، برئاسة رئيس الوزراء ناثانيال ماكجيل، الذي يعادل وضعه كرئيس للوزراء، في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ونائب وزير الخارجية عيدان رول، حسب الكشف لأول مرة في واينت.

وتشكل الوفد الحكومي الليبيري من وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعلومات والزراعة. كما تضمن جدول الزيارة اجتماعات في وزارة الأمن والهيئات الأخرى.

وتكمن أهمية هذه الخطوة بالنسبة لإسرائيل، على ضوء وقوف هذه الدولة الصغيرة إلى جانب إسرائيل على مدى السنوات الأخيرة، سواء في الأمم المتحدة أو في الاتحاد الأفريقي.

وانتهز الوفد عن حكومة ليبيريا فرصة تواجده في إسرائيل للإعلان عن افتتاح مكتب رسمي في القدس، سيكون في المستقبل قاعدة لسفارتهم هناك. حتى أنهم قدموا خطابًا رسميًا إلى الرئيس هرتسوغ يعلنون فيه قرارهم بفتح مكتب رسمي يكون بمثابة مكتب تجاري.

وعقب نائب وزير الخارجية عيدان رول على الخطوة بالقول إن "ليبيريا صديقة حقيقية لدولة إسرائيل، وافتتاح مكتب ليبيري رسمي في القدس عاصمة إسرائيل، بشرى سارة للعلاقات بين البلدين، التي ازدهرت منذ تشكلت حكومة التغيير".