مصادر دبلوماسية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرار ينتقد إيران

مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى بأغلبية كبيرة في فيينا قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها

افادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنى بأغلبية كبيرة في فيينا قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها.

وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ حزيران/يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.