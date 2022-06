الجيش الإسرائيلي يكتشف"نقطة مراقبة" تابعة لحزب الله تعمل تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود"

كشفت القوات الإسرائيلية النقاب عن نقطة مراقبة تابعة لحزب الله بالقرب من الحدود اللبنانية تعمل تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود" لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية، واعتبرته إسرائيل "يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701"

وكتب الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي صورا للموقع على حسابه الرسمي على تويتر قائلا: إن" أعضاء حزب الله متنكرين في زي ناشطين بيئيين" وأضاف أن "نقطة المراقبة انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701"

ليست هذه هي الحالة الأولى لجماعة حزب الله اللبنانية التي تستخدم "أخضر بلا حدود" كغطاء. ففي أكتوبر/تشيرن الأول من عام 2018 حدد الجيش الإسرائيلي موقعًا آخر لحزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية متخفيًا في هيئة نفس المنظمة غير الحكومية ، بينما تم الكشف في عام 2017 عن خمسة مواقع مماثلة تستخدم لجهود حزب الله الاستخباراتية والاستطلاعية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي ، فإن منظمة "أخضر بلا حدود" اللبنانية "ممولة جزئيا من حزب الله" ومع ذلك ، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ، التي كانت تراقب المنظمة غير الحكومية سابقًا على مدى عامين ، أنه "لم يتم العثور على مسلحين غير مرخص لهم يعملون في مواقعها، وبالتالي لم يتم الكشف عن أي انتهاك لقرار مجلس الأمن"