العراق: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

أشارت "سكاي نيوز" نقلا عن مراسلها في أربيل، إلى وقوع انفجار سيارة على طريق مصيف صلاح الدين، وإلحاق أضرار مادية

استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق الأربعاء ليلاً بهجوم نفذته طائرة مسيرة، بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز مشيرة إلى وقوع انفجار سيارة على طريق مصيف صلاح الدين، وإلحاق أضرار مادية بالعديد من السيارات.

وأشارت "سكاي نيوز" نقلا عن مراسلها في أربيل، إلى وقوع انفجار سيارة على طريق مصيف صلاح الدين، وإلحاق أضرار مادية بالعديد من السيارات.

تتكرر من حين لآخر، عمليات الهجوم التي تستهدف مقر القنصلية الأمريكية في أربيل.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح 13 آذار/ مارس، أن القصف الجوي المؤلف من 12 صاروخاً أطلقت ليلاً على أربيل، هدف إلى ضرب "قواعد إسرائيلية سرية".