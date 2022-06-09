تقرير: نائب من حزب رئيس الحكومة الاسرائيلية يجري اتصالات مع الليكود للانسحاب من الائتلاف

النائب نير اورباخ قال في محادثات مغلقة انه فقد الثقة بالحكومة بسبب سلوك القائمة الموحدة وميرتس

افاد موقع "والا" الاخباري بأن عضو الكنيست من حزب "يمينا" نير اورباخ يجري اتصالات مع حزب الليكود للانسحاب من الائتلاف الحكومي مقابل الحصول على مكان مضمون في قائمة حزب الليكود للكنيست القادمة، وذكرالتقرير أن أحد الأطراف الضالعة بالوساطة بين الليكود واورباخ هو آلون دافيدي رئيس بلدية سديروت، والذي تحدث مع أورباخ خلال الأيام الأخيرة في عدة فرص بالاضافة إلى مقربين آخرين من اورباخ والذين يمارسون منذ فترة ضعوطات حتى ينفذ التحرك.

وبحسب التقرير فإن اورباخ يدير الاتصالات بنفسه، لكنه يفضل أن تكون آييلت شاكيد جزءا من الصفقة مع الليكود. مسؤولون مطلعون على التفاصيل يدعون أن اورباخ سيتخذ قراره خلال الأيام القادمة وفي حال اتخذ قراره بالانسحاب فإنه يفضل القيام بذلك سوية مع شاكيد، لكنه في هذه المرحلة يعتقد أنها غير قادرة على الانفصال من بينيت.

وقال اورباخ هذا الأسبوع خلال محادثات مغلقة بأنه فقد الثقة بالحكومة، وذلك على خلفية سلوك القائمة الموحدة وميرتس بخصوص تمديد قانون سريان القانون الإسرائيلي في الصفة الغربية.

وذكر تقرير موقع "والا" ان مكتب اورباخ رفض التعقيب على ما ورد أعلاه، في حين ان رئيس بلدية "سديروت" آلون دافيدي نفى ما ورد في التقرير أعلاه وقال "إن هذا غير صحيح".