بعد هجوم نسب لإسرائيل: سلاح الجو السوري يجري تدريبا مشتركا مع نظيره الروسي

الجيش الاسرائيلي يحذر بشدة الجيش السوري من انتهاكه اتفاقية فض الاشتباك والتواجد بمنطقة منزوعة السلاح

أجرى كل من سلاح الجو السوري والروسي مناورات مشتركة شملت اطلاق صواريخ، جرت هذه المناورات في أجزاء مختلفة من سوريا، بما يشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وزارة الدفاع السورية نشرت توثيقا للمناورات لوسائل الاعلام مع بيانا بأن الجيشين تدربا ضد "الغزاة"، مقاتلات ومسيرات.

وجرت المناورات فقط بعد يوم هجوم نسب الى إسرائيل في سوريا، وهو التدريب المشترك الأول مع الروس منذ الغزو لأوكرانيا، وبحسب وزارة الدفاع السورية، شارك في التدريب مقاتلات "ميج 29" و"ميج 23" من الجانب السوري، بينما استخدم الجيش الروسي مقاتلات سوخوي SU-35، وعلى ما يبدو SU-34.

وشمل التدريب تحديد واعتراض "أهداف معادية" بينها مقاتلات وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي في سوريا، وبحسب البيان السوري، المقاتلات السورية نفذت اعتراضات تحت غطاء وبمساعدة الطائرات الحربية الروسية. في إطار التدريب، المقاتلات السورية، كما ظهر في الفيديو، ارسلت صواريخ حية ضد أهدافها.

وفي شريط الفيديو يمكن رؤية مقاتلات "ميج 23" يطلقون صواريخ جو-جو، وأفادت الوزارة "جميع الأهداف تم رصدها وتدميرها تماما" واضاف "لأول مرة تم قصف أهداف جوية ليلا".ونشر بيان وزارة الدفاع السورية بعد يوم من هجوم منسوب الى اسرائيل في منطقة دمشق.

على صعيد متصل، افادت تقارير سورية أن الجيش الإسرائيلي قام بالقاء منشورات في منطقة القنيطرة يحذر فيها الجيش السوري بشدة قائلا "إلى قادة الجيش السوري! كما حذرناكم سابقاً، لن نتهاون مع أي وجود لعناصر الجيش السوري طالما استمروا في انتهاك اتفاقية فض الاشتباك، من خلال التواجد في منطقة نزع السلاح".

وظهر في هذه المنشورات بحسب ما نقله صورا لجنود سوريين شوهدوا في المنطقة منزوعة السلاح، ورمز الفرقة التابعة للجيش الإسرائيلي التي تتمركز في هضبة الجولان.

في حين تطرق تلفزيون syria.tv نقلا عن مصادر في القنيطرة بأن الدبابات الاسرائيلية قامت بتدمير موقعا للجيش السوري اقيم في منطقة منزوعة السلاح في الجولان، ونقل عن الناشط الإعلامي في القنيطرة نوار ابو الحسن قال ان "الجيش الاسرائيلي دمر نقطة استطلاع ايرانية"