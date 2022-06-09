إسرائيل توضح :"منصة "كاريش" لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها

اصدر كل من وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الهرار بيانا مشتركا يشمل تعليقا رسميا إسرائيليا حول قضية منصة "كاريش" موضحين أن منصة التنقيب لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، جاء ذلك بعد اثارة تموضع المنصة في موقعها قبل يومين ردودا لبنانية غاضبة.

وقال البيان بحسب "يسرائيل هيوم" بأن "منصة الغاز ’كاريش’ هي أحد أهم الأصول الاستراتيجية الاسرائيلية ، مخصصة لاستغلال موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الاسرائيلية، وتغزيز الاقتصاد الاسرائيلي الأخضر، عند رسوها، فانها تتواجد في منطقة إسرائيلية، بعيدة عدة كيلومترات من المنطقة التي تدور حولها مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة. المنصة لن تستخرج الغاز من المنطقة المتنازع عليها".

وإضاف البيان إن "دولة إسرائيل ترى أهمية عليا للحفاظ على أصولها الاستراتيجية ، وجاهزة لحمايتها وحماية بنيتها التحتية. كل هذا بالتناسب مع حقوقها. اضافة لذلك، نحن نطالب لبنان تعجيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية. العثور على مصادر الطاقة التي تعتمد على الغاز، يمكن أن يساعد اقتصاد لبنان ومواطنيها، ومن المصلحة الأولى للدولة اللبنانية دفع الحوار حول الموضوع ونأمل حدوث ذلك".