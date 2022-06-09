تقرير: إسرائيل ترفض عرضا أمريكيا لإجراء قمة مشتركة مع الفلسطينيين

اكبر ديبلوماسية امريكية من المتوقع ان تزور اسرائيل السابق وستزور السلطة الفلسطينية ايضا

أفاد موقع "والا" الإخباري نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل رفضت الأسبوع الماضي عرضا من إدارة بايدن لإقامة قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية.

ادارة بايدن تحاول خلق اي "افق سياسي" أو "عملية ديبلوماسية" بين إسرائيل والفلسطينيين لتقوية السلطة الفلسطينية، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر إسرائيل والولايات المتحدة من التداعيات الخطيرة من مواصلة الجمود بعملية السلام.

وذكر التقرير أن تقويض الائتلاف الاسرائيلي وحقيقة أن الحكومة اقيمت على توافق على عدم تعزيز اي عملية سياسية بالشأن الفلسطيني لا تتيح لإسرائيل مساحة مناورة بالقضية.

وتطرق التقرير الى أن الادارة الأمريكية سترسل خلال الأيام القادمة باربرة لايف، أكبر ديبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية الى زيارة في اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستجتمع خلالها مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. والهدف المركزي من الزيارة هو تهدئة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكل ما يتعلق بالالتزام الأمريكية بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

مسؤولون إسرائيليون قالوا إن لايف ستصل الى إسرائيل السبت، ووصل امس الى اسرائيل المسؤول عن الملف الاسرائيلي-الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمر لتجهيز زيارة لايف، والتي من المتوقع خلال زيارتها ان تشدد أمام ابو مازن على الدعم الامريكي لحل الدولتين، والتعبير عن الالتزام للعلاقات بين الولايات المتحدة مع الفلسطينيين. وستشدد على الحاجة لتقليل التوتر لتجنب التصعيد.

زيارة لايف تأتي بعد مكالمة هاتفية شديدة اللهجة بين ابو مازن ووزير الخارجية الأمريكية توني بلينكن، عبر ابو مازن خلالها عن احباطه الشديد من السياسة الأمريكية بخصوص الموضوع الاسرائيلي -الفلسطيني ويعتقد بأن ادارة بايدن تخلت عن التعهدات التي قدمتها له، وقال مصدر مطلع على التفاصيل بأن أبو مازن قال لبلينكن "مللت، هذه النهاية".

وأشار المصدر إلى أن ابو مازن قال إنه في حال لم يكن هناك تغيير للأفضل السلطة الفلسطينية ستتخذ خطوات شديدة ضد اسرائيل حتى لو الحقت الضرر بالفلسطينيين أنفسهم. وقال بلينكن لأبو مازن بأن يدرس تعيين هادي عمر "ممثلا خاصا للشؤون الفلسطينيين، حتى يكون بمثابة قنصل عام امريكي يجلس في واشنطن.

وذكر التقرير ان ابو مازن لم يكن متحمسا من الفكرة، حيث ذكر بلينكن بأنه تعهد بنفسه قبل عام بأن تعيد واشنطن استئناف القنصلية الأمريكية في القدس. وذكر التقرير ان إدارة بايدن تسعى لتجهيز حزمة خطوات لصالح الفلسطينيين قبل زيارة الرئيس الأمريكي الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تموز/يوليو، حيث ان البيت الأبيض يرغب بتهدئة الرئيس الفلسطني ولا يرغب بأن تنتهي زيارة الرئيس الأمريكي بفشل.

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