مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية: "السلالة الفرعية الأحدث لكورونا هي أكثر مقاومة للقاح"

المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية يقول ان "هناك تردد لاعطاء جرعة اضافية لكورونا

على خلفية ارتفاع الاصابات مجددا بفيروس كورونا، قال المدير العام لوزارة الصحة الاسرائيلية بروفيسور ايش خلال حديثه صباح اليوم مع هيئة البث الرسمية "كان" انه على ضوء بأن السلالة الفرعية الأحدث لكورونا هي أكثر مقاومة للقاح فإن التوصية الشاملة للتطعيم الخامس ليست صحيحة، وقال :"يوجد تردد كبير ان كان من المناسب الآن اعطاء جرعة اضافية، تلقي التطعيم كل نصف عام هو امر استثنائي".

وإضاف ايش بأن وزارة الصحة لم يتسرع حين اتخذ القرار بوقف الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أو اجراء الفحوصات في المطارات. وقال إنه في حال تواصل ارتفاع الاصابات سيتم دراسة عودة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. وقدر انه في حال اكتشاف متحور خطير في العالم، لن يتم استئتاف اجراء الفحوصات في المطار.

وافادت "كان" أن فعالية اللقاح ضد العدوى من السلالات الفرعية الجديدة BA4 و BA5 منخفضة جدا، وحتى أنها أقل من فعالية اللقاح امام العدوى بالمتحور اوميكرون، جاء هذا بموجب بحث جديد أجراه مستشفى شيبا والمختبر المركزي للأوبئة التابع لوزارة الصحة. مع ذلك، قال الباحثون ان على الرغم من الفعالية امام العدوى منخفضة جدا، لكن الجرعة الثالثة والرابعة لا زالت تحمي بصورة جيدة من الاصابة الخطيرة.