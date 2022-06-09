رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت يصل دولة الامارات تلبية لدعوة بن زايد

تأتي هذه الزيارة على ضوء التوتر مع ايران في اطار المحاولة لخلق جبهة مشتركة بين اسرائيل ودول الخليج

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في زيارة خاطفة اليوم الى دولة الامارات العربية سيجتمع خلالها مع الرئيس الجديد محمد بن زايد، وتجري الزيارة على ضوء التوتر مع ايران ، والمحاولة لخلق جبهة مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج، هيئة البث الرسمية "كان" ذكرت نقلا عن مصادر بان الحديث يدور عن زيارة لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس السابق خليفة بن زايد في حين ذكر البيان الصادر عن مكتبه بأنها تلبية لدعوة من بن زايد

وبحسب البيان الصادر عن ديوانه ، استقبل بينيت بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد, وسيلتقي بينيت في وقت لاحق من هذا اليوم الرئيس الاماراتي في قصره الخاص وسيعقد الاثنان لقاء عمل موسع بحضور أفراد فريقيهما، وسيتم خلاله مناقشة عدد من القضايا الاقليمية الهامة.

وصرح بينيت قبل انطلاقه في الزيارة بحسب البيان:"أتجه الآن إلى دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث سأعبّر أمام عائلتها الملكية عن خالص تعازينا وتعازي الشعب في إسرائيل في وفاة الرئيس المرحوم سمو الشيخ خليفة بن زايد الذي ساهم في شق الطريق المؤدي إلى الشراكة الإسرائيلية الإماراتية وهي تلك الشراكة التي نقوم بتعزيزها اليوم", وقال انه سيجتمع مع الرئيس الاماراتي الذي يعتبره" شخصية صاحبة رؤيا، وقائد شجاع. لنضيف اليوم طبقة أخرى إلى العلاقة المميزة التي تحاك بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين".

ورحب بينيت بقرار الوكالة الدولية بشأن ايران وقال :"أبارك للوكالة الدولية للطاقة الذرية على القرار الذي صدر أمس عن مجلس المحافظين والذي ينص بشكل واضح على تمادي إيران في ممارسة ألاعيبها، واستمرارها في التخبؤ والإخفاء". وتابع :"إننا نلاحظ في هذا القرار, من جهة, الأكاذيب والنفاق الإيراني في سياق الملف النووي وبشكل عام ، ومن الجهة الأخرى نلاحظ هنا وقوفًا صحيحًا لدول العالم في تمييز الخير عن الشر، علمًا بأنها تصرح بمنتهى الوضوح بأن إيران تعمد إلى إخفاء أنشطتها. نحن لن نتوانى عن هذه القضية".

ويعتبر هذا اللقاء الثالث بين بينيت وبن زايد خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر كانون اول/ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر.و اعتبرت الزيارة في كانون اول /ديسمبر، الزيارة الرسمية الأولى لزعيم إسرائيلي الى ابو ظبي، حيث اجتمع خلالها مع محمد بن زايد حين كان وليا للعهد، وفي نهاية اجتماعهما اعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن ولي العهد الإماراتي استجاب لدعوة بينيت زيارة إسرائيل، وبموجب ذلك، أصدر رئيس الحكومة أوامرة بالبدء لتجهيز الزيارة أمام الجانب الاماراتي.