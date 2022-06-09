إصابة عامل فلسطيني في غلاف غزة بعيار ناري أطلق من قطاع غزة

اصيب إسرائيلي بصورة طفيفة جراء اطلاق نار بعد ظهر اليوم بالقرب من بلدة "نتيف هعسرةط في محيط قطاع غزة، وبحسب الشبهات، الحديث يدور ان الاصابة جراء اطلاق نار من رشاش من قطاع غزة تجاه شمالي محيط القطاع، ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تلقيه العلاج في المكان.

على ما يبدو، أصابت الرصاصة سطح منشأة لصناعة منتجات الحديد، وارتدت الى الارض واصابت الشخص الذي كان يعمل بالمكان واصيب بصورة طفيفه.