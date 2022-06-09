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ادارة بايدن تفصل "وحدة شؤون الفلسطينيين" عن السفارة الأمريكية في إسرائيل

i24news

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القنصلية الامريكية في وسط القدس ، إسرائيل ، 27 أكتوبر ، 2021
Yonatan Sindel/Flash90القنصلية الامريكية في وسط القدس ، إسرائيل ، 27 أكتوبر ، 2021

هذه الخطوة تعتبر رمزية تجاه اعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والتي تخدم شؤون الفلسطينيين

قامت الإدارة الأمريكية بالاعلان اليوم عن فصل القسم الخاص بالفلسطينيين عن السفارة الأمريكية في إسرائيل ، وبحسب موقع "والا" الحديث يدور عن خطوة بيروقراطية داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية، لكن يوجد لها مغزى رمزي لفصل علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل عن علاقات الولايات المتحدة والفلسطينيين. 

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إدارة بايدن لا زالت ترغب بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وتعتبر هذه العملية خطوة صغيرة في الاتجاه. 

وتم أمس رسميا تغيير اسم "وحدة شؤون الفلسطينيين" الى "مكتب شؤون الفلسطينيين" ومن قسم في السفارة بالولايات المتحدة باسرائيل تابعة للسفير توم نيدس الى مكتب مستقل بقوم بالتبليغ مباشرة الى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية بواشنطن، التغيير ظهر اليوم في الحسابات في تويتر والفيسبوك "مكتب شؤون الفلسطينيين". 

مسؤولون في وزارة الخارجية الاسرائيلية صرحوا لموقع "والا" إن الأمريكيين أطلعوا إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسبقا حول الخطوة، ولم تعبر إسرائيل عن اي معارضة لها. 

 

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