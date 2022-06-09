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  • مدير الطاقة الذرية: إيران ستوقف عمل "27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية

مدير الطاقة الذرية: إيران ستوقف عمل "27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية

AFP

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فني إيراني يعمل في اليورانيوم في إحدى المنشآت النووية
AP Photo/Vahid Salemi 2019©فني إيراني يعمل في اليورانيوم في إحدى المنشآت النووية

قال غروسي إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة في فيينا، إن إيران أبلغت الوكالة بأنها "ستغلق 27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية ردا على تبنيها قرارا ينتقد طهران لعدم تعاونها.

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وأشار غروسي إلى أن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

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