تقرير: سعي أمريكي للتحضير لتعاون أمني يجمع بين إسرائيل ودول خليجية إضافة إلى العراق والسعودية

وتوصف الخطوة أميركيًا، على أنها تأتي في سياق مجهود التطبيع في العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

أفاد تقرير نشره موقع N12 اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل، على إقرار اتفاقية تعاون أمني - دفاعي بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في مواجهة التهديدات الإيرانية. وبموجب الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة تسعى لبناء تعاون أمني بين إسرائيل وست دول عربية في الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وتوصف الخطوة أميركيًا، على أنها تأتي في سياق مجهود التطبيع في العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وتقضي الخطة بإرساء علاقات التعاون مع إسرائيل، وتنسيق الإجراءات العسكرية والأمنية مع العديد من الدول التي لا تربطها بها علاقات سياسية، بما في ذلك العراق الذي حظر مؤخرًا كل النشاطات التي قد تصب في تعزيز التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.

ويفيد موقع N12 أن المبادرة هي وليدة اقتراح مشترك للحزبين الديمقراطي والجمهوري وستوضع اليوم الخميس على طاولة مجلس النواب.

وتلزم مسودة الاتفاقية البنتاغون، بتقديم خطة دفاع كاملة في غضون 180 يومًا ضد الضربات الجوية والصواريخ القادمة من إيران. ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية ما مجموعه 10 دول إضافة إلى الولايات المتحدة، والمقصود الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر، وكذلك الأردن ومصر وإسرائيل والعراق.

وترجع أهمية هذه الاتفاقية إلى القيمة المضافة التي تمثلها كل دولة على حدة لتعظيم التعاون الأمني بين البلدان. إذ تستطيع دولة معينة (وفقًا للأحداث) أن تنبه بسهولة أكبر إلى ظهور التهديدات، مثل إطلاق الصواريخ أو الطائرات بدون طيار. ولدينا مثال هو الأول من نوعه على التعاون الناجح حين تم قبل عدة أشهر، اعتراض طائرات بدون طيار فوق العراق انطلقت من إيران، كانت في طريقها إلى إسرائيل.