إسرائيل"تضغط"على الولايات المتحدة لشطب مجموعة NSO من القائمة السوداء

إدارة بايدن تدرس الطلب، لكن مسؤولا حكوميا كبيرا نفى "هذه المزاعم"تم إبلاغ إسرائيل بأن البيت الأبيض لن تتدخل

طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية عدة مرات إزالة شركة مجموعة NSO الإلكترونية من القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة "والا" الإسرائيلية ، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار ومسؤول أمريكي كبير.

وأشار المسؤولون إلى أن إدارة بايدن تدرس الطلب الإسرائيلي ، لكن مسؤولا حكوميا كبيرا نفى "هذه المزاعم"وصرح المسؤول الكبير بأنه تم إبلاغ إسرائيل بأن البيت الأبيض لن يتدخل.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا" "قلنا للأمريكيين أنهم لا يستطيعون هدم شركة إن إس أو. حتى لو كان لدى الشركة بعض العملاء الذين يعانون من مشاكل ، فهذا لا يعني أن منتجات الشركة وقدراتها لم تعد مطلوبة".

أوضحت إسرائيل لإدارة بايدن أنه كان عليها تحذير NSO مسبقًا بوضوح من إمكانية فرض عقوبات عليها لمنح الشركة فرصة لتصحيح سلوكها ، حسبما أفاد موقع "والا" ، وأخبر مسؤولون إسرائيليون كبار نظرائهم الأمريكيين أن الإدارة بحاجة إلى توضيح التصحيحات التي تحتاجها الشركة لإزالتها من القائمة السوداء.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، قد أدرجت في نوفمبر/تشيرن الثاني من عام 2021 شركتي تجسس NSO و”كنديرو” الإسرائيليتين، في "القائمة السوداء التي تشمل قائمة الشركات الأجنبية التي تشارك في أنشطة إلكترونية ضارة"

وتم إضافة الشركات الإسرائيلية إلى القائمة بناء على أدلة أن هذه الكيانات طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار، وفقا لوزارة التجارة.