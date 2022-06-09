الولايات المتحدة تحذر إيران من "أزمة نووية وعزلة"

أكد الرئيس الإيفيها أن بلاده "لن تتراجع خطوة واحدة" عن مواقفها رغم انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها.

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إيران من "أزمة نووية ومزيد من العزلة"قائلا إن "مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران لا يمكن أن تنتهي إلا في حالة تراجع طهران عن مطالبها التي لا ترتبط بالاتفاق".ودعا بلينكن إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بمعلومات موثوقة.

جاءت تصريحات بلينكن بعد كلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتي أكد فيها أن بلاده "لن تتراجع خطوة واحدة" عن مواقفها رغم انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها.

ومن جهته قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "إيران وجهت اليوم الخميس ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد أن بدأت في إزالة 27 كاميرا وضعتها الوكالة ومعدات أخرى التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق"

وكانت إيران قد أنذرت مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة من أنها سترد في حال الموافقة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ينتقدها لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع لم يتم الإعلان عنها. وجاءت الموافقة على القرار بأغلبية ساحقة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء.

وأضاف أن هذا يترك متسعا خلال فترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية كما يستدعي إحياء الاتفاق.