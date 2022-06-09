إسرائيل تكشف عن تطوير صاروخ "تموز4" من الجيل السادس يستطيع ضرب أهداف على بعد 50 كم

الجيش الإسرائيلي:"يمكن إطلاقه من عربات متحركة وأهداف ثابتة وحتى طائرات ويستطيع ضرب أهداف على بعد 50 كم"

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن أول صاروخ "تموز 4" كهربائي بصري من الجيل السادس في العالم. يمكن إطلاقه من عربات متحركة وأهداف ثابتة وحتى طائرات، ويمكنه إطلاق 4 صواريخ في وقت واحد من قواعد له ويستطيع ضرب أهداف على بعد 50 كم.

ويمتلك الصاروخ خاصية نقل السيطرة عليه من طائرة هليكوبتر إلى مركبة مدرعة، خيث أن الطائرات المروحية أو الاستطلاع يمكن أن تنقله إلى مركبة عسكرية متحركة أو ثابتة وتقوم المركبة بإطلاقه تجاه الهدف أو العكس صحيح. وفق صحيفة ” القدس “.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" أمس الأربعاء، أنه “في مواجهة تطوير إيران المستمر لقدراتها النووية، طور سلاح الجو الإسرائيلي قدرة جديدة، تمكن طائراتها المقاتلة من طراز “أف 35” من الطيران من إسرائيل إلى إيران، دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو”.

وأضافت: “يعتبر هذا التطوّر دفعة لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي، ويأتي في الوقت الذي زاد فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية، ضد القدرات النووية الإيرانية”.