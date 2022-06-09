من خلال صفقة ادعاء: وزير الصحة الإسرائيلي السابق يقر بالذنب ويُدان بخيانة الأمانة

تم تحديد الـ 14 من تموز يوليو، للنطق بالحكم، حيث ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستحترم التسوية المتعلقة بالحكم.

تمت اليوم الخميس، إدانة وزير الصحة السابق، يعكوف ليتسمان بخيانة الأمانة، في إطار اتفاق الإقرار بالذنب/صفقة ادعاء مع النيابة العامة للدولة. وامتثل ليتسمان أمام المحكمة، واعترف بوقائع لائحة الاتهام. وأفاد موقع N12 أنه تم تحديد الـ 14 من تموز يوليو، للنطق بالحكم، حيث ستقرر المحكمة ما إذا كانت ستحترم التسوية المتعلقة بالحكم.

الوزير السابق ليتسمان متهم بملفين، أولهما قضية المواطنة الأسترالية، ملكا ليفر، وهي معلمة يهودية فرت الى إسرائيل بعد تعرضها لتهم التحرش الجنسي في استراليا، إذ إنه حاول استخدام نفوذه من أجل تغيير رأي الأطباء النفسيين المكلفين بفحص ملكا ليفر، التي تم القبض عليها في إسرائيل بينما تطالب السلطات الأسترالية إسرائيل بتسليمها بعد صدور حكم قضائي ضدها.

وأشارت تقارير إعلامية بالإضافة، إلى أن الوزير ليتسمان حاول استغلال منصبه كنائب وزير للصحة آنذاك بتبرئة ملكا ليفر، علمًا بأنه يعد من كبار حاخامات "الحريديم" في إسرائيل. أما القضية الثانية التي تم إعفاؤه من المحاسبة القانونية بشأنها فتعرف بـ "قضية بيت إسرائيل" وفيها أوعز الوزير ليتسمان، إلى موظفيه باستصدار ترخيص لأحد مقربيه يسمح له بإعادة فتح مطعمه بعد إغلاقه لأسباب صحية.

وكان ليتسمان قد وافق في إطار صفقة الادعاء، على الاعتراف بخيانة الأمانة في قضية لايفر، بينما تُغلق القضية الثانية. واتفق الجانبان كذلك على فرض غرامة قدرها 3000 شيكل وعقوبة مع وقف التنفيذ.