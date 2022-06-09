رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني ينهي زيارة رسمية إلى إسرائيل

العلاقة بين الأذرع الجوية والبحرية والبرية للجيشيْن الإسرائيلي واليوناني عميقة

أنهى رئيس هيئة الأركان اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس زيارة رسمية إلى إسرائيل بعد أن حل ضيفًا على رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي.

تم استقبال الضيف اليوناني في مراسم حرس الشرف في مقر هيئة الأمن، وعقد من بعدها عدد من اللقاءات المهنية، كما شارك في منتدى موسع بحضور رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة وشخصيات عسكرية أخرى رفيعة المستوى. وتمت مناقشة التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط. كما تم التطرق إلى قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجيشيْن، مع التركيز على التعاون الاستخباراتي، التدريبات والمناورات المشتركة.

وقام المسؤول اليوناني بزيارة وحدة 9900 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية، حيث اطلع على عدد من العمليات العسكرية، من بينها العمل الاستخباراتي الذي قدم الكثير للجيش الإسرائيلي بإطار آلية التعامل لعرقلة التموضع الإيراني في سوريا. كما زار وحدة الكوماندو البحري واستمع الى عرض معمق حول دور سلاح البحرية وقدرات وحدة الكوماندو البحري الخاصة.

هذا ووصل الجنرال اليوناني الى قاعدة (بلماحيم) التابعة لسلاح الجو، قاصدًا السرب رقم 200، "السرب الأول للمسيرات"، حيث تلقى لمحة عامة عن أنشطة السرب ومهامه، كما قام بزيارة مديرية (حوما) التابعة لوزارة الأمن والمسؤولة عن تطوير وإنتاج وسائل دفاعية، مختتمًا جولته العسكرية بتفقد موقع بطارية القبة الحديدية.

وتم اصطحاب الضيف إلى مؤسسة يادفشيم لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست، فضلا عن التجول في البلدة القديمة في أورشليم القدس والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية والدير اليوناني في القدس.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي "في السنوات الأخيرة، قمنا ببناء شبكة للتعاون الأمني الاستراتيجي مع مختلف الدول في المنطقة، بما في ذلك اليونان. يشرفني أن أستضيف رئيس الأركان اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، في زيارة أتاحت لنا تعميق الشراكة الإقليمية الاستراتيجية لإنشاء شبكة أمان في منطقة الشرق. العلاقات مع دول المنطقة باتت أقوى وتساعد جميع الأطراف على مواجهة التهديدات المشتركة وتعزيز القدرة على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وأضاف "العلاقة بين الأذرع الجوية والبحرية والبرية للجيشيْن الإسرائيلي واليوناني عميقة. لقد رأينا ذلك مؤخرًا في العديد من التدريبات مثل "نوبل دينا" و "أوريون" و"العلم الأزرق" وكذلك الأمر في مناورة شهر الحرب التي أجراها الجيش الإسرائيلي بعنوان"عربات النار" وأنا متأكد من أن هذا التعاون سيستمر في التطور".

كما وجّه وزير الأمن شكره للجيش اليوناني على مساعدته في تمرين "ما وراء الأفق" في قبرص.