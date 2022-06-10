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سوريا: تفعيل منظومات الدفاع الجوي إثر هجوم إسرائيلي

i24news

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صورة لمركبة دمرت جراء ما يُعتقد أنه غارة بطائرة بدون طيار على المشارف الشمالية الشرقية لمدينة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون، 20 سبتمبر / أيلول 2021.
OMAR HAJ KADOUR / AFPصورة لمركبة دمرت جراء ما يُعتقد أنه غارة بطائرة بدون طيار على المشارف الشمالية الشرقية لمدينة إدلب شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المتمردون، 20 سبتمبر / أيلول 2021.

فعيل منظومات الدفاع الجوي في العاصمة دمشق إثر هجوم إسرائيلي.

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم (الجمعة)، عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي في العاصمة دمشق إثر هجوم إسرائيلي. وبحسب ما ورد استهدف الهجوم أهدافا في جنوب دمشق.

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وقال مصدر في الجيش السوري إن "الهجوم وقع الساعة 4:00 فجرا بإطلاق صواريخ من هضبة الجولان على عدة نقا جنوب مدينة دمشق ، ووقعت عدة خسائر مادية".

وهذا هو الهجوم الثاني المنسوب لإسرائيل هذا الأسبوع. وذكر التلفزيون الرسمي يوم الاثنين الماضي أن "الدفاع الجوي السوري اعترض أهدافا معادية فوق العاصمة دمشق". ووصفت القناة الإخبارية السورية المملوكة للدولة الحادث بأنه "عدوان إسرائيلي". ولم يبلغ عن إصابات في الحادث.

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