أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا

اء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير غربي البلاد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أنه مرشح "تحالف الشعب" للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا. جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية بولاية إزمير غربي البلاد. بحسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ودعا أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، إلى إعلان ترشحه للرئاسيات المقبلة. وقال مخاطبا قليجدار أوغلو: "تتحجج دائما بموعد الانتخابات القادمة، وها أنا أقول لك إن موعد الانتخابات في يونيو/ حزيران عام 2023، وتقول علينا أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب أولا، وها أنا أقول لك إن مرشح تحالفنا هو الطيب أردوغان، فهيا تشجع وأعلن ترشحك للانتخابات".

ولفت إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي صرح مرارا أن مرشح "تحالف الشعب" للرئاسيات المقبلة، هو رجب طيب أردوغان.

كما سرد أردوغان الخدمات التي قامت بها حكومات حزب العدالة والتنمية في ولاية إزمير منذ عام 2002 حتى اليوم. كما انتقد الرئيس التركي المعارضة، مبينا أنها لا تملك أي استراتيجية داخلية أو خارجية تؤهلها لقيادة البلاد ومواجهة المخاطر التي تحيط بتركيا.