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انطلاق مسيرة الفخر للمثليين في مدينة تل ابيب بمشاركة الالاف

i24news

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أحد المشاركين يلوح بعلم قوس قزح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية خلال موكب الفخر السنوي
Emmanuel DUNAND / AFPأحد المشاركين يلوح بعلم قوس قزح للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية خلال موكب الفخر السنوي

الآلاف يشاركون في مسيرة الفخر للمثليين في تل ابيب اليوم الجمعة

يشارك اليوم الجمعة عشرات الآلاف في مسيرة "فخر المثليين" السنوية في مدينة تل ابيب. وسينطلق موكب الفخر الملون من شارع روكاح شمال تل ابيب، وقبل بدء الاحتفال بقليل، نشرت شرطة إسرائيل خريطة الحواجز المتوقعة اليوم في تل أبيب، مع توصية: "لا تدخل المدينة بسيارة خاصة إذا لم تكن مضطرًا لذلك".

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هذا العام هو العام ال23 الذي تنظم به الاحتفالات السنوية في مدينة تل أبيب التي تعتبر أكثر ليبرالية، وتعدّ المركز التجاري لإسرائيل على البحر الأبيض المتوسط ويشارك في هذا الاحتفال عدد كبير من السواح من جميع ارجاء العالم.

وتشارك في الاحتفال وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي التي وصلت إلى المكان وصرحت في خطابها: "لن نتنازل عن حرية الاختيار وحرية الحب في إسرائيل". وقالت: "نحن سعداء هنا، وفخورون جدًا"

أطلق رئيس البلدية رون حولداي العرض وقال إنه سيكون الحدث الأكبر والأكثر صخبًا في دولة إسرائيل. وشدد على أن "أغلبية الشعب الإسرائيلي تؤيد حقوق المجتمع" وان "تل أبيب - يافا كانت دائمًا موطنًا لكل متحول جنسيًا ومثليًا".

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