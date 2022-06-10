مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية يلتقي مع المبعوث الأمريكي: "ناقشنا افتتاح القنصلية"

من المنتظر أيضا لقاء مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في الأيام المقبلة.

التقى أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الليلة الماضية في مكتبه في رام الله مع هادي عمار، حامل الحقيبة الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية، وبحث معه عدة قضايا من بينها افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية. وبحسب الشيخ، من المنتظر أيضا لقاء مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في الأيام المقبلة. بحسب ما نشر موقع "يسرائيل هيوم" الاسرائيلي.

وقال الشيخ "ناقشنا القضايا الثنائية وشددنا على أن عدم وجود أفق سياسي إلى جانب استمرار إسرائيل في الخطوات الأحادية الجانب يقضي على إمكانية حل الدولتين"، مضيفا أنه تمت أيضا مناقشة قضايا تمهيدية في الاجتماع قبل الاجتماع واللقاء مع المبعوث الأمريكي.

بالإضافة إلى الافتتاح المثير للقنصلية ، نقل الشيخ لضيفه عدم الرضا في رام الله من تعريف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية في القانون الأمريكي.

وأوضح "تحدثنا عن التحديات التي تواجه الفلسطينيين بسبب الاحتلال والظلم التاريخي الذي نشهده نتيجة عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتزامن الاجتماع مع قرار الإدارة الأمريكية إنشاء قناة اتصال مباشر مع الجانب الفلسطيني من خلال وزارة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بالقدس.