وزارة الصحة الإسرائيليّة: تشخيص 5863 اصابة جديدة بفيروس كورونا

تشخيص 5863 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وذلك بعد اجراء 22,954 فحصا

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة صباحَ اليوم الجمعة، عن تشخيص 5863 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وذلك بعد اجراء 22,954 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 28.17%، وأشارت معطيات الوزارة الى ارتفاع عدد المرضى في الحالات الخطيرة اذ وصل الى74 مريضًا.

وذكرت المعطيات انه في اسرائيل يوجد 26,216 اصابة نشطة، وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 4,173,031 بينها 10,867 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 4,495,518 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح وإن814,791 تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح.

وقال وزير الصحة الاسرائيلي نيتسان هوروفيتس، انه لا مؤشر لدى وزارته على ان الطفرة الجديدة المنبثقة عن اوميكرون تؤدي الى مرض أصعب واضاف ان الجائحة لا تزال معنا ولم تختف قط.

وقال رئيس نقابة اطباء العائلة الدكتور شلومو وينكر، ان المرضى الجدد يفيدون بشعور عام أصعب من الانفلونزا، وبسعال مستمر وتعب يستمر عدة أيام.