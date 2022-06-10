سبب وقف الرحلات الجوية في دمشق هو "توقف عمليات بعض الأنظمة الفنية".

بعد أقل من نصف يوم من اتهام سوريا لإسرائيل بشن هجوم ثان هذا الأسبوع في منطقة دمشق، أعلنت وزارة النقل السورية عن تجميد رحلات المغادرة والهبوط في المطار الدولي بالعاصمة السورية.

وبحسب الإعلان السوري، فإن سبب وقف الرحلات الجوية في دمشق هو "توقف عمليات بعض الأنظمة الفنية". وقالت الوزارة إنه بمجرد حل المشكلة سيعلنون استئناف الرحلات الجوية. وقال بيان صادر عن السلطات السورية للطيارين، إن المدرج الرئيسي بالمطار أغلق بسبب الأشغال. ولا يوجد حاليا أي نشاط جوي في الميدان في دمشق منذ ساعات.

وزعم السوريون الليلة الماضية أن إسرائيل هاجمت بوابل من الصواريخ من اتجاه الجولان عدة وجهات جنوب دمشق. وقال مصدر عسكري سوري "تم تفعيل أنظمة دفاعنا الجوي أمام الصواريخ واعتراض معظمها. وأدى الهجوم إلى إصابة مدني وإلحاق أضرار بممتلكاته".