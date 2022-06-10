السعودية: إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في في بطاقة الهوية الوطنية

كانت "المادة 17" تنص قبل تعديلها على أنه "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة

قررت السعودية، اليوم الجمعة، إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق عند إرفاق الصورة لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية، وهو ما يعني إلغاء "المادة 17" التي تنص قبل تعديلها على "تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة" ونُشر القرار في جريدة أم القرى الرسمية.

وكشفت التعديلات الجديدة للمادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية السعودي، التي نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية، حذف العبارة التي تنص على ضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويتضح من خلال التعديل أن ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية كشفت إلغاء العبارة الأخيرة من "المادة 17" التي تنص قبل تعديلها على "تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة"، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك إلزامية للمرأة بتغطية شعر الرأس والعنق عند إرفاق الصورة لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية.

وكانت "المادة 17" تنص قبل تعديلها على أنه "يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس 4×6، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق".

ووفقا للتعديل الذي نشرته جريدة "أم القرى" فقد تضمنت المادة "17" فقرتين، نصت "الفقرة أ" على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة.