إسرائيل/ يائير لابيد: "كل من يهدد هذه الحكومة من الداخل يجب أن يعلم أنه سيدفع الثمن"

لابيد:"قاتلوا من أجل هذه الحكومة معا، لقد تشكلت رغم كل الصعاب ، وإذا لزم الأمر فإنها ستستمر رغم الصعاب"

تطرق نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية يائير لبيد، اليوم الجمعة ، إلى أزمة الحكومة والائتلاف، وأكد أنه "يؤمن بهذه الحكومة وأنه سيقاتل من أجلها" وتابع "الحقيقة يجب أن تهزم الأكاذيب، وهذا هو الشيء الصحيح لدولة إسرائيل لأن اليأس مزاج غبي".

وكان لابيد قد أرسل رسالة إلى أعضاء الاتلااف الحكومي في وقت سابق من اليوم، قال فيها: "أي شخص يعرض هذه الحكومة للخطر من الداخل يجب أن يعلم أنه سيدفع الثمن، لدي صفقة أفضل لكم: قاتلوا من أجل هذه الحكومة معًا. احتفظوا بها، تشكلت هذه الحكومة رغم كل الصعاب ، وإذا لزم الأمر فإنها ستستمر في العمل رغم كل الصعاب ".

وأشار لابيد إلى أن"هذا هو الشيء الصحيح لدولة إسرائيل لأن اليأس مزاج غبي" واضاف "الحقيقة يجب أن تهزم الأكاذيب. إذا سقطت هذه الحكومة، فسيكون الدرس هو أن السياسة الناجحة هي السم والتحريض. أنا أرفض قبول هذا. أنا أرفض للتوقف عن النضال من أجل الحق في العيش في بلد حيث الناس الذين يفكرون بطريقة مختلفة يعرفون كيف يعملون معا ويعيشون معا ويحبون إسرائيل معا"

وومن جهته قال النائب الليكودي ياريف ليفين إن حزبه "لن يرضخ لاي ابتزاز ويعمل جاهدا وبالصبر لاستبدال الحكومة الحالية" التي وصفها بالسيئة. واضاف إنه "في حال تولى الليكود زمام الحكم مجددا في الدولة فإنه سيتحرك لادخال اصلاحات جوهرية في الجهاز القضائي ويسمح لقوى جديدة بدخول المشهد الاعلامي باعتبار ذلك خطوة حيوية لمستقبل الدولة وللديموقراطية"