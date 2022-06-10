الخارجية الروسية تدين بشدة "الغارة الجوية" المنسوبة لإسرائيل على مطار دمشق الدولي

روسيا:"علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية في انتهاك للقانون الدولي"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، اليوم الجمعة، إن "روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي" الذي وقع ليلة الخميس،وألقي باللوم فيه على إسرائيل ضد أهداف سورية" وطالبت إسرائيل "بوقف هذه الممارسة الشريرة"

وذكرت الوزارة أن "سلاح الجو الإسرائيلي فصف أمس الخميس، الأراضي السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمش الدولي"وأوضحت في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أنه "وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية".

وشددت الخارجية على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي".

في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي "لأسباب فنية" ، لكن صور الأقمار الصناعية من التقرير الاستخباراتي لشركة ImageSat International (ISI) تظهر أن الهجوم المنسوب لإسرائيل الليلة المنصرمة أدى إلى الإغلاق الكامل للمسارات المدنية والعسكرية".

وقالت الوزارة إنه بمجرد حل المشكلة سيعلنون استئناف الرحلات الجوية. وقال بيان صادر عن السلطات السورية للطيارين، إن المدرج الرئيسي بالمطار أغلق بسبب الأشغال. ولا يوجد حاليا أي نشاط جوي في الميدان في دمشق منذ ساعات.