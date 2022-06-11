تقرير: رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق للتشاور بشأن القضايا الأمنية

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن "بينيت سعى للتشاور مع إيزنكوت بشأن قضية عسكرية"

أكدت هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول القضايا الأمنية وليس القضايا السياسية

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن "بينيت سعى للتشاور مع إيزنكوت بشأن قضية عسكرية". وجاءت المشاورات في ذروة موجة التطرف الأخيرة، لذا يرجح أنها تناولت ذلك، رغم أنه من الممكن أن يكون الاجتماع قد تمحور أيضا حول الملف الإيراني، ولم يعلق أيزنكوت على التقرير..

وفي نفس السياق، قال مكتب بينيت، إن "رئيس الوزراء يجري مشاورات حول القضايا الأمنية من حين لآخر مع مختلف الأطراف، بما في ذلك كبار المسؤولين السابقين".

ويأتي هذا التقرير، بعد أيام من ورود أنباء عن أنإيزنكوت قرر الترشح للكنيست في الانتخابات المقبلة وسيعلن ذلك رسميًا عند إجراء انتخابات جديدة، كما أبلغ آيزنكوت شركاءه بقراره ،ويعتقد أنه لن يشكل حزبا جديدا ، بل سينضم إلى حزب قائم.

ويذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي إيزنكوت، كان قد أكد الأسبوع الماضي ، أن إيران كانت ستحصل على أسلحة نووية قبل عدة سنوات لولا العمليات الإسرائيلية السرية لمنع البرنامج النووي.