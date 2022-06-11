صالات الركاب المتضررة تستخدم من قبل شخصيات سرية تأتي إلى دمشق وهم كبار العسكريين من إيران وحزب الله

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على معارضة نظام الأسد، صباح اليوم (السبت)، أولى الصور من قصف المطار الدولي في دمشق وأفاد بأن فرقه تعمل منذ أمس على إصلاح الأضرار التي سببها هجوم منسوب لإسرائيل. بحسب ما نشر موقع ynet الاسرائيلي.

وبحسب التقرير، فقد تم في الهجوم قصف المدرج الشمالي وأضواء الملاحة على المدرج وبرج الاتصالات وصالات الركاب وثلاث حظائر ومخازن. صالات الركاب المتضررة، بحسب المرصد، تُستخدم من قبل شخصيات سرية عندما تأتي إلى دمشق وهم عسكريون كبار من إيران وحزب الله. وتظهر الصور التي نشرها المرصد الدمار الهائل الذي لحق بهذه القاعات.

وزعم التقرير أن القاعات تستخدم أيضًا للتخزين المؤقت للأسلحة القادمة من إيران. بالمناسبة، هذه قاعات قديمة في المطار، كانت تستخدم في الماضي من للنقل الجوي للركاب من سوريا إلى المملكة العربية السعودية بهدف الحج إلى مكة، وهو أمر لا بد منه لكل مسلم.

في الشهر الماضي ، يُذكر،أن إيران وحزب الله يستخدمان الرحلات الجوية المدنية إلى دمشق وبيروت لتهريب مواد عسكرية متطورة إلى حزب الله، تتعلق، من بين أمور أخرى، بإنتاج أسلحة عسكرية.

هذه مكونات صغيرة نسبيًا حتى تبدو بريئة في المظهر وبالتالي يسهل إخفاءها في الأمتعة التي ترتفع إلى رحلة مدنية. يهدف استخدام الرحلات الجوية المدنية إلى جعل من الصعب على وكالات الاستخبارات في إسرائيل والغرب مراقبة طريق التهريب بين إيران وحزب الله.

وأعلنت وزارة النقل السورية، أمس، أن سبب وقف النشاط في مطار دمشق هو إخفاقات فنية، لكن صور الأقمار الصناعية من المطار أظهرت حفرًا صغيرة نتيجة هجوم جوي نسبه النظام السوري إلى إسرائيل. وبحسب المرصد السوري، منذ الهجوم، تعمل الفرق على إصلاح الأضرار الناتجة عن الهجوم.