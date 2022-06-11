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لبنان: عون وميقاتي يبحثان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

i24news

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الرئيس اللبناني ميشال عون (إلى اليسار) ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا الرئاسي، شرق العاصمة بيروت.
STRINGER / DALATI AND NOHRA / AFPالرئيس اللبناني ميشال عون (إلى اليسار) ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا الرئاسي، شرق العاصمة بيروت.

عون استقبل ميقاتي في العاصمة بيروت، و"عرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة" بالبلاد.

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، مع رئيس الحكومة تجيب ميقاتي، ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن عون استقبل ميقاتي في العاصمة بيروت، و"عرض معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة" بالبلاد. بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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وأفاد البيان، بأن الاجتماع بين الجانبين "عرض الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، عشية زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت، المقرر استمرارها الإثنين والثلاثاء.

وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، صرح عون، بأن بلاده ستطلب من الوساطة الأمريكية إعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، حول ترسيم الحدود البحرية.

وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

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