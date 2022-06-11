منصور عباس: "لا استبعد الانضمام الى حكومة مع نتنياهو، سموتريتش وبن غفير"

عباس إنه لا يستبعد الجلوس مع نتنياهو، سموتريتش وبن غفير في الحكومة القادمة

قال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموّحدة الممثلة عن الشق الجنوبي من الحركة الإسلاميّة داخل اسرائيل، اليوم السبت، خلال فعالية ثقافية في مدينة باقة الغربية (وسط اسرائيل)، انه لا يستبعد الجلوس مع نتنياهو واحزاب اليمين في حال ارادوا تشكيل حكومة، جاء هذا بحسب ما نشر موقع "واللا" الاسرائيلي.

كما قال عباس إنه لا يستبعد الجلوس مع سموتريتش وبن غفير ايضا، طالما لم يستبعدوه كما حدث في المرة السابقة، جاء هذا التصريح على الرغم من ان بن غفير وسموتريتش عضوا كنيست من التيار اليميني المتطرف من حزب الصهيونية الدينية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ الحركة الإسلامية على مرّ التاريخ منذ ان دخلت الكنيست الاسرائيلي لأول مرة في سنوات الـ90.

وعلى حد قوله، فهو لن يدعو أي عضو كنيست عربي إلى الاستقالة بسبب مواقفه وقراراته في التصويت، مثلما لم تطالب الأحزاب اليهودية عضو الكنيست شكلي أو عضو الكنيست سيلمان (من حزب يمينا) بالاستقالة بعد ان تخلفا عن التصويت لمصلحة الحكومة.