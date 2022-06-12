محمود عباس يلتقي في رام الله وفدًا أمريكيًا

ناقش عباس وليف "العلاقات الأمريكية-الفلسطينية والمساعدات الأمريكية للفلسطينيين وتوطيد العلاقات"

التقى في رام الله السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفدًا أمريكيًا برئاسة مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وجدّد عباس أمام الوفد مطالبته بشطب منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأميركية للكيانات الإرهابية، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن والقنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس اللذين أوعز الرئيس السابق دونالد ترامب، بإغلاقهما.

كما ناقش عباس وليف التي بدأت السبت زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وفق ما أوردت الخارجية الأمريكية في بيان بالعربية نشرته على حسابها في تويتر.

وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي على رفض السماح بإعادة فتح القنصلية للفلسطينيين في القدس، وتقترح إسرائيل بدلاً من ذلك أن تفتح الولايات المتحدة بعثة دبلوماسية في رام الله.

وأعلنت الولايات المتحدة، مؤخرًا عن تغيير اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" إلى "مكتب الشؤون الفلسطينية"، لكنها لم تعرف المكتب بأنه قنصلية. وتم وصف الأمر على أنه يهدف إلى "تعزيز" طريقة تعامل الدبلوماسيين الأمريكيين مع القضية الفلسطينية.

ويعمل المكتب "تحت رعاية السفارة الأمريكية في القدس، لكنه يقدم تقارير حول مسائل جوهرية مباشرة" إلى وزارة الخارجية في واشنطن، وفق ما أفاد المتحدث باسم المكتب الجديد. ويمهد هذا التغيير لزيارة محتملة للرئيس بايدن إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية تقررت بداية بنهاية حزيران/ يونيو ثم تأجلت إلى تموز/يوليو.