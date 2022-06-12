الائتلاف الإسرائيلي: النائبة المتمردة في ميرتس تؤكد عدم رغبتها بالاستقالة من الكنيست

وألمحت النائبة زعبي إلى أن مصوتي ميرتس العرب يؤيدون خطها تمامًا، وأنها تفضل العودة إلى مكانها مرفوعة الرأس

في حديث اجرته النائبة عن ميرتس غيداء ريناوي زعبي الليلة الماضية مع قناة "مكان" بالعربية، قالت إنها لا تفكر في الاستقالة من الكنيست وأن "حزب ميرتس هو الذي تغير فيما هي لم تتغير"، في تلميح من جانبها إلى تغليب الحزب للبراغماتية والطاعة الائتلافية على المواقف المبدئية للحزب.

وكشف موقع "هيئة البث الرسمية كان" عن أن النائبة العربية في حزب ميرتس (اليسار الصهيوني) غيداء ريناوي زعبي أعلنت السبت عن سلسلة مطالب قامت برفعها أمام مسؤولين حكوميين كشرط لاستقالتها من الكنيست. على رأس المطالب خطة حكومية لمدينة الناصرة على غرار تلك التي وضعت لقرية جسر الزرقاء الواقعة جنوبي حيفا. وتطالب ريناوي كذلك بتحويل الميزانية التي وعدت بها الحكومة إلى المستشفيات الحكومية مع التركيز على مدينة الناصرة وزيادة مناطق نفوذ السلطات العربية وزيادة نسبة تمثيل العرب في القطاع العام.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه تم في السابق إدراج معظم هذه المطالب في الخطط السابقة التي وافقت عليها الحكومة، لكنها تعثرت في أعقاب توتر العلاقات بين ريناوي الزعبي ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد. ويأمل المشاركون في المحادثات التوصل إلى اتفاقات نهائية في الأسبوع المقبل على أساس ما تم من توافق حول هذه القضايا.

وأشارت إلى أنها لا تريد أن ترى إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وزراء في الحكومة، لكن "الائتلاف الحكومي وصل إلى درجة أنه يهدد المجتمع العربي بأسره خاصة في القضايا الوطنية مشيرة إلى أن هناك حدود لا يمكن تخطيها".

وألمحت النائبة زعبي إلى أن مصوتي ميرتس العرب يؤيدون خطها تمامًا، وأنها تفضل العودة إلى مكانها الذي غادرته قبل الانضمام إلى الكنيست مرفوعة الرأس. وأشارت إلى لقاء متوقع الأحد مع رئيس كتلة ميرتس وزير الصحة نيتسان هوروفتس دون أن تعلق أمالاً على هذا اللقاء. وختمت حديثها بالقول "لا أفكر مطلقًا بالاستقالة".

في الأثناء يسعى أعضاء في التحالف إلى ثني وزير القضاء جدعون ساعر عن نيته طرح قانون "تمديد القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية" هذا الأسبوع، ريثما يتسنى الاهتمام بتمرير استقارة "المتمردين".

من جانبهم، يمارس رؤساء السلطات في المجتمع العربي الضغوطات على النائبة غيداء ريناوي الزعبي الاستقالة من الكنيست، وبعضهم تحدث معها مطالبين إياها بإخلاء مقعدها. وقال أحد رؤساء السلطات أمس إنهم يشعرون بالإهانة. وبحسبه، فقد تم الاتفاق في مكتب الوزيرلابيد على عودتها للائتلاف مقابل الدفع بالمشاريع وتخليص الميزانيات، والآن كل شيء عالق بسببها"، حسبما جاء في موقع "كان".