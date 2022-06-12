إسرائيل: استقالة المرشح السادس بالقائمة الموحدة: "لا أرغب بالدخول للبرلمان بهذه المرحلة"

جبارين قدم استقالته من القائمة، وفق تقارير، احتجاجًا على الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك

قدم علاء الدين جبارين المرشح السادس بالقائمة الموحدة، الأحد طلب استقالته الرسمية من القائمة العربية الموحدة. وستصبح استقالة جبارين سارية المفعول بعد لقائه مع رئيس الكنيست وتسليمه خطاب الاستقالة، ومن المتوقع أن يجتمع جبارين ورئيس الكنيست بعد ظهر اليوم، بحسب موقع واينت.

وجاء في بيان أصدره جبارين، وهو فحماوي الأصل "بعد التوكل على الله، وبعد استشارة أقربائي وأحبتي واستشارة إخواني وأبناء دعوتي وحركتي، قررت تقديم استقالتي اليوم بشكل رسمي من لائحة مرشحي القائمة العربية الموحدة، حيث يأتي هذا القرار تنفيذًا لما كنت قد أعلنت عنه في السابق أنني لا أرغب بالدخول للبرلمان في هذه المرحلة."

وبحسب صحيفة كل العرب الصادرة في الناصرة، فإن جبارين قدم استقالته من القائمة، احتجاجًا على الأحداث الأخيرة المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، في إشارة إلى الزيارات المتكررة من جانب المتدينين اليهود لباحات الأقصى، وإصرار بعضهم على إقامة الشعائر اليهودية، على نحو يخالف التفاهمات المتفق عليها فوق أرض الحرم القدسي.