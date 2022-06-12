رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة في الكنيست بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة "التغيير"

"لقد انتشلت هذه الحكومة البلاد من حالة الشلل إلى النمو، ومن الضعف إلى الردع، ومن الفوضى إلى الحياة الطبيعية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد في الكنيست بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة التغيير برئاسته، إنه "انقضى عام على تشكيل حكومة الإنقاذ الوطنية. وباعتقادي أن كل من يغتنم الصدق سيعترف أن هذه هي واحدة من أفضل الحكومات التي عرفتها الدولة، لا سيما أنها ترتكز إلى ائتلاف من الأصعب الذي عرفته الكنيست".

وتابع بينيت "لقد انتشلت هذه الحكومة البلاد من حالة الشلل إلى النمو، ومن الضعف إلى الردع، ومن الفوضى إلى الحياة الطبيعية. هذه الحكومة يجب ألا تتوقف مسيرتها، يجب أن نستمر في النضال من أجل الجمهور الإسرائيلي. لقد حققت حكومتنا في عام واحد ما لم تحققه الحكومات منذ عشر سنوات".

كما استعرض بينيت في خطابه النقلات الجوهرية التي استطاعت هذه الحكومة تحقيقها سواء بمجال البطالة فقد عادت أعداد هائلة من العاطلين عن العمل إلى دائة العمل وحققت إسرائيل نموا اقتصاديا بلغ 8.1%. وانتقل للحديث عن الجنوب وما تعرض له من قصف بالصواريخ من قبل حماس فضلا عن إطلاق مئات البالونات الحارقة، وقد اصبح ذلك من الماضي.

وأضاف بينيت "ورثنا إهمالاً مجرمًا بمواجهة العنف في المجتمع العربي، وقد أسهمنا في خفض حالات القتل وإطلاق النار بـ40%. لقد أنقذنا أرواحًا. ولم نخشى من السماح لمسيرة الأعلام السنوية بالإنطلاق في شوارع القدس لأن الأمر يخص سيادة إسرائيل فوق أراضيها. ورفعنا بذلك من معنويات الشعب ومن قدرة الردع.

لقد ورثنا قلة الحيلة والياس أمام إيران، وأحدثنا تغييرًا تاريخيًا في النضال ضدها. لقد ورثنا الشلل التام في الخدمات العامة ، وأحدثنا كلنا حالة من الازدهار منأجل المواطن. يمكننا أن نعلنها جهارًا أنه بانقضاء على حكومة الإنقاذ: معا نجحنا!"

ووجه بينينت في ختام خطابه الشكر لوزير خارجيته يائير لابيد ووصفه "بالصديق والشريك الذي يمكن أن نتعلم منه دروسًا في الخصال الحميدة". وبعد ذلك وجه شكره لكل رؤساء الأحزاب: وزير القضاء جدعون ساعر، وزير الأمن بيني غانتس، وزير المالية افيغدور ليبرمان ووزير الصحة نيتسان هوروفتس، ورئيس القائمة الموحدة عضو الكنيست منصور عباس. وأجمل قوله "لقد انتقلنا من ثقافة "الأنا" إلى ثقافة "نحن".