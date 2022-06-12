الكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد أهداف إسرائيلية في تركيا الشهر الماضي

المسؤولون الإسرائيليون أطلعوا نظرائهم الاتراك حول المخططات لتنفيذ هجمات ضد أهداف اسرائيلية في تركيا

افادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن مسؤولين ـأمنيين إسرائيليين أحبطوا الشهر الماضي هجوما ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية من جانب جهات ايرانية.

المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أطلعوا نظرائهم الأتراك حول النية لتنفيذ الهجوم من جاتب الايرانيين وطلبوا منهم العمل ضد هذه الخلية الايرانية التي عملت في تركيا وحاولت تنفيذ الهجمات ضد الأهداف الإسرائيلية.

وعرف الأمر اليوم بعد أسبوع ونصف من نشر مجلس الأمن القومي الاسرائيلي تحذيرا من السفر الى تركيا بسبب تحذير ملموس وحقيقي من هجمات انتقامية ايرانية ضد اسرائيليين بعد اغتيال المسؤول في الحرس الثوري، حسن صياد خودائي والمنسوب الى جهاز الموساد الاسرائيلي.

ويشار الى ان النية الايرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج موجودة منذ عامين، لكن الأمر المختلف هذه المرة بحسب التقرير هو أن التهديد حقيقي تجاه إسرائيليين يتواجدون بتركيا، حيث تنوي ايران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهداف رسمية.

يتبع ,,,