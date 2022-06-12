English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد أهداف إسرائيلية في تركيا الشهر الماضي

الكشف عن إحباط هجوم ايراني ضد أهداف إسرائيلية في تركيا الشهر الماضي

i24news

دقيقة 1
المشاة يسيرون عبر جسر مترو القرن الذهبي المغطى جزئيًا بالثلوج في إسطنبول ، تركيا ، في 27 يناير 2022.
AP Photo/Francisco Secoالمشاة يسيرون عبر جسر مترو القرن الذهبي المغطى جزئيًا بالثلوج في إسطنبول ، تركيا ، في 27 يناير 2022.

المسؤولون الإسرائيليون أطلعوا نظرائهم الاتراك حول المخططات لتنفيذ هجمات ضد أهداف اسرائيلية في تركيا

 

افادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن مسؤولين ـأمنيين إسرائيليين أحبطوا الشهر الماضي هجوما ضد أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية من جانب جهات ايرانية. 

Video poster

المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أطلعوا نظرائهم الأتراك حول النية لتنفيذ الهجوم من جاتب الايرانيين وطلبوا منهم العمل ضد هذه الخلية الايرانية التي عملت في تركيا وحاولت تنفيذ الهجمات ضد الأهداف الإسرائيلية. 

وعرف الأمر اليوم بعد أسبوع ونصف من نشر مجلس الأمن القومي الاسرائيلي تحذيرا من السفر الى تركيا بسبب تحذير ملموس وحقيقي من هجمات انتقامية ايرانية ضد اسرائيليين بعد اغتيال المسؤول في الحرس الثوري، حسن صياد خودائي والمنسوب الى جهاز الموساد الاسرائيلي. 

ويشار الى ان النية الايرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج موجودة منذ عامين، لكن الأمر المختلف هذه المرة بحسب التقرير هو أن التهديد حقيقي تجاه إسرائيليين يتواجدون بتركيا، حيث تنوي ايران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهداف رسمية. 

يتبع ,,,

تلقت هذه المقالة 0 تعليق