إسرائيل تكشف عن رادار "راكيتا" الجديد والقادر على تعقب آلاف الأهداف في وقت واحد

نظام الرادار الجديد "راكيتا" يلغي تحديد أولويات الأهداف، حيث أنه قادر على تتبع كائنات متعددة في السماء

كشفت شركة "إلبيت سيستيم" الإسرائيلية هذا الأسبوع في المعرض العالمي للدفاع والأمن في باريس، عن رادار مبتكر يسمى "راكيتا"، وهو قادر على اكتشاف وتعقب آلاف الأجسام من أنواع مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة من مسافة 12 كيلومترًا، وكشف الأشخاص من مسافة 15 كيلومترًا.

ويشكل هذا الاختراق التكنولوجي قفزة كبيرة إلى الأمام من حيث القدرة التشغيلية، وستتميز ساحة معركة المستقبل بهيمنة الحرب متعددة الأبعاد التي تتضمن الاستخدام المتزامن للمركبات الجوية والقوات الآلية والمشاة والمزيد.

وبهذا فإن الرادارات التقليدية الحالية القادرة على التركيز فقط على هدف واحد يتم الإستغناء عنها، بحيث أنها تعمل على مبدأ الترتيب المستهدف. يعزلون شيئًا يحددونه كهدف ويتبعونه، متجاهلين كل شيء آخر. وبالتالي ، فإنهم ينشئون عن عمد "مناطق ميتة" حتى يتمكنوا من التركيز على الهدف.

يشار إلى أن نظام الرادار الجديد "راكيتا" يلغي تحديد أولويات الأهداف، حيث أنه قادر على تتبع كائنات متعددة في السماء، بغض النظر عن حجمها والسرعة التي تتحرك بها. كما أن الرادار قادر على التعامل مع الطائرات بدون طيار مع تحديد وتعقب المروحيات والمركبات والسفن أو المشاة وحتى الأفراد في نفس الوقت.