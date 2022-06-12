مسؤولون اسرائيليون لموقع إسرائيلي: نستعد لزيارة محتملة للرئيس الأمريكي في 14 تموز القادم

مسؤول امريكي كان افاد للموقع كان أفاد بأن تأجيل الزيارة غير مرتبط بالوضع السياسي في إسرائيل

افاد موقع "والا" الاسرائيلي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن هناك استعدادات لوصول محتمل للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل بتاريخ 14 تموز/يوليو القادم.

وذكر التقرير أن الموعد النهائي لم يجري تحديده بعد، الزيارة كانت مخططة بداية الشهر الحالي، لكن قبل أسبوع قال مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC بأنه تم تأجيل الزيارة الى شهر تموز/يوليو القادم، بسبب النية لتوسيع الزيارة في الشرق الأوسط.

وكان مسؤول إسرائيلي أكد الأسبوع الماضي لموقع "والا" تقرير NBC مضيفا بإن مسؤولين في الادارة الأمريكية قاموا بتمرير رسالة غير رسمية الى اسرائيل، مفادها أنهم يتوقعون تأجيل الزيارة بسبب اعتبارات ترتبط بجداول زمنية، وأضاف بأن الأمريكيين يشعرون أن عقد الزيارة الشهر الحالي "ليس جاهزا بالصورة الكافية من ناحية المضمون".

كما افاد مسؤول في الادارة الأمريكية للموقع نفسه، بأن تأجيل موعد الزيارة غير مرتبط بالوضع السياسي الداخلي في إسرائيل وسيجري خلال شهر تموز/يوليو القادم.