الجيش الإسرائيلي سيجري مناورات عسكرية بالقرب من حدود غزة يومي الإثنين والثلاثاء

في إطار هذه المناورات، أجرى الجيش الإسرائيلي تمرينا بسفينتين حربيتين وغواصة في البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيجري عدة مناورات عسكرية يومي الإثنين والثلاثاء في المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "يمكن سماع دوي انفجارات في المجتمعات المحلية في المنطقة"، مؤكدا أن "حركة المدنيين لن تتأثر بالمناورات".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أجرى في الأسابيع الأخيرة مناورات عسكرية واسعة النطاق شملت على وجه الخصوص طائرات مقاتلة فوق البحر المتوسط ​​وسفن حربية في البحر الأحمر ، من أجل الاستعداد "لسيناريوهات" مختلفة تواجه إيران.

وأكد الجيش أنه "يستعد ويتدرب بشكل مستمر لسيناريوهات متعددة بما في ذلك التهديدات من إيران".

وفي إطار هذه المناورات، أجرى الجيش الإسرائيلي تمرينا بسفينتين حربيتين وغواصة في البحر الأحمر من أجل "تحقيق التفوق البحري" و "الحفاظ على حرية العمل في المنطقة".

وفي مايو/أيار 2021، كان من المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي تمرينا على أساس السيناريو لصراع مع الفلسطينيين يمتد إلى الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا وحتى أبعد من ذلك ، لكن تم تأجيله بسبب حرب غزة.

وبعد عام من تأجيله، أطلق الجيش الإسرائيلي التدريبات استعدادا للقتال "القريب والبعيد"، بما في ذلك تمرين أجرته عشرات الطائرات الحربية فوق البحر الأبيض المتوسط ​​ونفذت "مسافات طويلة" ورحلات "إعادة إمداد" و "ضربات أهداف بعيدة". ".

تحدد الخطة الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي لعام 2022 إيران على أنها التهديد الأكبر، ليس فقط بسبب برنامجها النووي، ولكن أيضًا بسبب تطوير قدراتها الصاروخية والطائرات بدون طيار المسلحة.