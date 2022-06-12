مسؤول امني لقناة أسرائيلية:"هناك خطر مباشر على حياة الإسرائيليين في تركيا"

ياتي هذا التقرير في اعقاب الكشف عن احباط هجوم ايراني استهدف اسرائيليين الشهر الماضي

افادت القناة الاسرائيلية "13" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي قال أن" هناك خطرا واضحا ومباشرا على حياة الاسرائيليين في تركيا" وكشف المسؤول الامني انه خلال احباط الهجوم الايراني ضد اسرائيليين الذي كشف عنه في وقت سابق اليوم ، انه تم الاتصال بين السياح الإسرائيليين والمهاجمين، وعلى ما يبدو حاولوا احضارهم الى الموقع الذي كانوا يخططون خطفهم منه.

واضاف التقرير بأن في تركيا يوجد حاليا عدد من الخلايا التابعة لفيلق قدس الايراني والتي تحاول تنفيذ عمليات خطف وقتل ضد سياح إسرائيليين وذكر أنه اجريت اجتماع داخل الاجهزة الأمنية لمناقشة مسألة الغاء رحلات الى اسطنبول وانطاليا، مع ذلك، فان هذه الخطوة ليس من المتوقع تنفيذها بسبب مسائل قانونية.

في حين افاد موقع "واينت" بأن المخابرات الاسرائيلية في حالة تأهب قصوى لاحباط العمليات المخطط لها، وقال مسؤول امني مطلع للموقع انه "على ضوء صورة الوضع الاستخباراتي، من الافضل للاسرائيليين ان لا يزوروا تركيا هذه الفترة، من الافضل دراسة الغاء قضاء العطل في هذه الفترة في تركيا".

ونشر مجلس الأمن القومي الاسرائيلي قبل اسبوع ونصف تحذيرا من السفر الى تركيا بسبب تحذير ملموس وحقيقي من هجمات انتقامية ايرانية ضد اسرائيليين بعد اغتيال المسؤول في الحرس الثوري، حسن صياد خودائي والمنسوب الى جهاز الموساد الاسرائيلي.

ويشار الى ان النية الايرانية لاستهداف إسرائيليين في الخارج موجودة منذ عامين، لكن الأمر المختلف هذه المرة بحسب التقرير هو أن التهديد حقيقي تجاه إسرائيليين يتواجدون بتركيا، حيث تنوي ايران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهداف رسمية.