بعد تعرض عناصرها لتهديدات: قوة اليونيفيل تطالب الجيش اللبناني ضمان أمن قواتها

القوة الدولية تطالب بضمان قواتها بعد تعرض عدد من عناصرها في جنوب لبنان الى تهديدات

دعت قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجيش اللبناني لضمان أمن قواتها في المنطقة، وذلك بعد تعرض دورية لها لتهديدات في منطقة جنوب لبنان.

المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي قال إن دورية روتينية لقوة حفظ السلام اعترضتها السبت "مجموعة من الرجال في ثياب مدنية" قرب قرية عرب اللويزة بجنوب لبنان، مضيفا أن هؤلاء "المدنيين هددوا جنود حفظ السلام وحاولوا نزع أسلحتهم".

واضاف البيان الصادر أن "الهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد حفظة السلام التابعين لليونيفيل... مصدر قلق بالغ"، ودعا المتحدث "القوات المسلحة اللبنانية إلى ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق للسطات اللبنانية على الحادث. وتتكرر الحوادث بين دوريات اليونيفيل التي نشرت منذ عام 1978 في جنوب لبنان، مع انصار حزب الله وحلفائه في المنطقة الحدودية والتي يسيطر عليها.

وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على أن قوة حفظ السلام تتمتع بحرية حركة كاملة ولها الحق في القيام بدوريات في مناطق عملياتها وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.