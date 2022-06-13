تقرير: الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل والسعودية من 13 إلى 17 يوليو/ تموز

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يزور بايدن إسرائيل للمرة الأولى بمنصبه الحالي يوم 14 يوليو/تموز المقبل.

كشفت وكالة رويترز أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان هذا الأسبوع عن زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل والسعودية الشهر الوشيك ويتركز حول إعادة ضبط العلاقات بين البلدين وتعزيز أمن الطاقة والملف النووي الإيراني وسبل إيقاف حرب اليمن"

وتوقع مصدر دبلوماسي غربي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) إلى أن المواعيد المقترحة للزيارة تبدأ من 13 إلى 17 من يوليو/تموز الوشيك ولمدة يومين، وهي "محل مشاورات حاليا بين الإدارتين السعودية والأمريكية" متوقعا "أن يتم البت فيها هذه الليلة".

ولم يستبعد المصدر أن يصدر بيان رسمي عن قصر السلام السعودي، اليوم الإثنين، بالتزامن مع بيان مماثل يصدره البيت الأبيض بهذا الخصوص كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلام أمريكية.

وقال المصدر إن "الرئيس بايدن سيعقد فور وصوله إلى جدة لقاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين يتركز حول إعادة ضبط العلاقات بين البلدين وتعزيز أمن الطاقة والملف النووي الإيراني وسبل إيقاف حرب اليمن" .

واعتبر مسؤولون أمريكيون أن "الزيارة سوف تخدم مصالح الولايات المتحدة الوطنية".

وفي غضون ذلك، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يزور بايدن إسرائيل للمرة الأولى بمنصبه الحالي يوم 14 يوليو/تموز المقبل.

وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي هذا الموعد بعد لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، أمس الأحد ومع ذلك فقد أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الموعد ليس نهائيا.

وكان من المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل نهاية الشهر الجاري ولكن تم تأجيل الموعد إلى الشهر المقبل.