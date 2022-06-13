الحرس الثوري الإيراني يعلن مصرع ضابط في القوة الجوية التابعة له، "جراء حادث سير" في مدينة خمين

بيان:"كماني لعب دورا في الدفاع عن الوطن أثناء انضمامه إلى القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني“

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان، مصرع أحد ضباطه في القوة الجوية التابعة له، جراء حادث سير في مدينة خمين التابعة لمحافظة مدينة خمين وسط البلاد"أثناء قيامه بمهمة"وقال إن ”الضابط برتبة ملازم علي كماني، من القوات الجوية التابعة للحرس الثوري".

وأشار البيان إلى أن ”كماني لعب دورا في الدفاع عن الوطن أثناء انضمامه إلى القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني“، مشيرا إلى أن ”مراسم تشييع علي كماني سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق“.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري بحوادث مختلفة في عدد من مدن إيران.وفي 22 مايو/ايار المنصرم أعلن الحرس الثوري مقتل العقيد في قوات فيلق القدس حسن صياد خدائي بهجوم مسلح شرق العاصمة طهران، شنه مسلحون مجهولون.

وفي أواخر الشهر الماضي، تحدثت تقارير إيرانية عن مقتل العقيد في قوات فيلق القدس علي إسماعيل زادة، فيما قالت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري إن إسماعيل زادة لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله في مدينة كرج غرب طهران.

من ناحيتها، قالت قناة ”إيران إنترناشيونال“ المعارضة إنها حصلت على معلومات تفيد بتصفية العقيد إسماعيل زادة بتهمة تورطه في اغتيال العقيد حسن صياد خدائي.