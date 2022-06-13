القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات طالت 12 فلسطينا في الضفة الغربية

جاءت هذه الاعتقالات خلال مداهمات واسعة قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مدن وبلدات فلسطينية

قام الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود وقوات الشاباك، ليلة أمس الأحد، بإعتقال 12 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بأنشطة "متطرفة"، في عدة قرى ومدن الضفة الغربية، ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"وقعت المداهمات في بلدات طولكرم والخليل والعبيدية وقرى سلواد ودير نظام وقباطية والولجة ومخيم العروب.

وجاءت هذه الاعتقالات خلال مداهمات واسعة قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية في عدة مدن وبلدات فلسطينية، شملت مدينة طولكرم والخليل والعبيدية وقرى سلواد ودير نظام وكباطية والولجة ومخيم العروب.

وتعرض الجيش الإسرائيلي، الذي يعمل في قرية نابلس والقرى المجاورة، لإطلاق نار ورشق بالحجارة تجاههم بعد اعتقال اثنين في المدينة الفلسطينية. واعتقل اثنان آخران في فصايل، فيما صادرت القوات أسلحة في قرية اللباد في الضفة الغربية.

ووفي السياق تعرض جنود إسرائيليون الأسبوع المنصرم لهجوم بعبوة ناسفة في نابلس بالضفة الغربية وفي وقت لاحق، سرق فلسطيني مسدسا من ضابط إسرائيلي عند مفرق الفوار بالقرب من مدينة الخليل.